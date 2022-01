Kaja Kallas: peagi võime oodata lausa 6000–7000 nakatunuga päevi

Valvsust ei saa Kiige sõnul kaotada ka lootuses, et omikrontüve põdemine on kergem. Deltatüvi ei ole kuhugi kadunud, suure tõenäosusega tuleb ka teisi tüvesid, nii et kõige mõistlikum on end vaktsineerida, sh teha ka tõhustusdoos. "Pole ühtegi mõistlikku põhjust vaktsineerimata jätta," rõhutas Kiik.