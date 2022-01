1991. aasta Vilniuse teletorni ründamise ohvrite lähedased nõuavad kohtu kaudu Gorbatšovi vastutusele võtmist

13. jaanuari kriminaalprotsess on lõpule jõudmas. Eelmise aasta märtsi lõpus tegi Leedu apellatsioonikohus süüdistatavatele otsused teatavaks. Tänavu arutab asja Leedu ülemkohus. Juba seitse aastat on Povilaitise poeg Robertas tõstatanud Gorbatšovi vastutuse küsimust.

„Mul on kahju, et peaprokuratuuri prokuröridel ei ole jätkunud julgust tõstatada Nõukogude Liidu tollase juhi vastutuse küsimust. Neile, kes mõistavad, milline oli Nõukogude Liidu hierarhiline struktuur, on selge, et selline tegevus (...) ei saanud toimuda ilma Gorbatšovi teadmata. Tal oli tollal kaks ametit: ta oli president, tähendab ülemjuhataja, ja partei keskkomitee peasekretär,” ütles Robertas Povilaitis, kes leiab, et protsess ei ole ilma Gorbatšovi tegevusele hinnangut andmata täielik.