Yle: Soome ja Rootsi esinevad tänasel OSCE kohtumisel ühisavaldusega

Soome on valitud OSCE eesistujaks 2025. aastal, kui külma sõja aegsest Helsingi julgeoleku- ja koostöönõupidamisest möödub 50 aastat. Selle nõupidamise lõppaktid on OSCE alusdokumendid.

Euroopa Liidus ja Ukrainas on mureks olnud see, et Euroopa julgeolekust räägitakse Euroopat kõrvale jättes USA ja Venemaa vahel. USA on korduvalt Venemaale öelnud, et ei räägi Euroopa julgolekust ilma liitlasteta.