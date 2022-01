USA kehtestas uued sanktsioonid Põhja-Korea raketiprogrammiga seotud põhjakorealastele ja venelastele

„Tänane tegevus, mis on osa Ühendriikide jätkuvatest jõupingutustest (Põhja-Korea) massihävitusrelvade ja ballistiliste rakettide programmi vastu, on sihitud välisriikide esindajate jätkuva kasutamise vastu kaupade ja relvade ebaseaduslikuks hankimiseks,” ütles USA rahandusministri asetäitja terrorismi ja finantsluure alal Brian E. Nelson, vahendab CNN.

Nelsoni sõnul on Põhja-Korea viimased raketikatsetused järjekordsed tõendid selle kohta, et riik jätkab keelatud programmide arendamist vaatamata rahvusvahelise kogukonna üleskutsetele diplomaatiale ja tuumarelvadest loobumisele.

USA välisminister Antony Blinken ütles oma eilses avalduses, et lisaks isikutele ja organisatsioonidele, millele kehtestas sanktsioonid rahandusministeerium, kehtestab USA välisministeerium sanktsioonid ühele (Põhja-Korea) isikule, ühele Vene isikule ja ühele Vene organisatsioonile, mis on osalenud tegevuses või tehingutes, mis on materiaalselt kaasa aidanud (massihävitusrelvade) või nende kandjate levimisele.