Alar Karis arutas belglaste kuningaga koostööd e-tervise valdkonnas

Presidendi kantselei teatel on Eesti valmis jätkama nii patsiendiandmete vahetamise kui digiretseptide vastastikuse tunnustamise alal. Mõlemad pooled nõustusid, et selline piiriülene kahepoolne koostöö kogemus võib just pandeemiaolusid arvestades olla hea pinnas Euroopa Liidu-ülesteks lahendusteks.

Riigipead leidsid, et ehkki praegu on veel vara hinnata kohtumiste reaalset mõju, on tähtis, et osapooled ühise laua taha kokku tulevad. Mõlemad avaldasid muret olukorra pärast Ukrainas ja selle piiridel ning leidsid, et olukorra eskaleerumine on julgeolekurisk kogu Euroopale. Peamine on olukorra deeskaleerimine Venemaa poolt, mistõttu on vajalik nii liitlaste ühtsus kui ka jätkuv toetus Ukrainale.