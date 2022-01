USA sai valmis sanktsioonid, mis läheks käiku kohe, kui esimene tank ületab Vene-Ukraina piiri

President Joe Bideni administratsiooni ametnik ütles CNNile, et sanktsioonipaketi lõplik sisu selgub vastavalt sündmuste kulgemisele. "Aga me ei ole enam olukorras, kus meil on memo võimalike meetmetega. Nüüd on meil konkreetne loetelu, millega seoses oleme valmis nö Enter-klahvi vajutama," sõnas Valge maja teenistuja.

Administratsiooni allikad tõdesid, et sanktsioonidel oleksid kõrvalmõjud ka teistele riikidele ja maailma majandusele tervikuna, ent need olevat talutavad. "Euroopa majandus ja eriti finantssektor on palju paremas seisus, kui 2014. aastal," ütles üks ametnik viitega aastale, mil kehtestati sanktsioone seoses Krimmi annekteerimisega. Toona nentisid paljud, et meetmed jäid ebapiisavaks.

USA valitsuse esindajate sõnul ollakse teadlikud sellest, et Venemaa võib anda sanktsioonidele omakorda vastuse, näiteks piirates energiaeksporti. Kaalutakse erinevaid kompensatsioonimeetmeid, nende seas vedeldatud maagaasi (LNG) kasutamise võimalikult suurt hoogustamist. CNNiga rääkinud administratsiooni esindaja juhtis tähelepanu sellele, et gaasieksport on ka Venemaa enda majanduse jaoks väga oluline.

Demokraadid on valmis ka Nord Stream 2 vastasteks sanktsioonideks

Bideni administratsioon on teinud kongressi suunal lobitööd selleks, et rahvasaadikud ei kehtestaks vastumeetmeid Venemaad ja Saksamaad Läänemere kaudu ühendava gaasitoru Nord Stream 2 suhtes. Õigupoolest olid sanktsioonid juba varem paika seatud, ent valitsus loobus nende rakendamisest, põhjendades seda Saksamaa sooviga.

Vabariiklasest senaatori Ted Cruzi eelnõu oleks selle otsuse omakorda ümber pööranud. Erinevad teated USA ajakirjandusest kinnitavad, et eelnõul oleks olnud lootust ka vastu võetud saada, sest paljud demokraadid olid valmis seda toetama.

Nüüd on senati väliskomisjoni esimees, demokraat Robert Menendez tulnud välja omapoolse laialdaste sanktsioonide eelnõuga, millel on Washington Posti teatel ka Bideni toetus. Lehe sõnul kehtestaks eelnõu sanktsioonid ka Putinile endale.