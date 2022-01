Vaktsiinivastased protestijad tegid Bulgaaria parlamendile tormijooksu

Ligi 3000 protestijat kogunes parlamendihoone ette, et nõuda koroonapassi kaotamist. Pinged kasvasid umbes tund aega pärast rahva kogunemist. Protestijate sõnul piirab koroonapass nende õigusi ning et tegelikult on koroonapassi eesmärk sundida inimesi vaktsineerima.

Protestijad lõid läbi politseinike kaitsest ja tormasid parlamendihoone uste juurde ning hüüdsid, et seadusloojad välja tuleks ja kuulaks nende nõudmisi. Mitmed inimesed, nende seas ka politseinikud, said sündmuse käigus viga.

Bulgaaria on Euroopa Liidus kõige madalama vaktsineerituse tasemega, see annab tunda ka kasvavates koroonanumbrites.

Peaminister Kiril Petkov, kes asus ametisse möödunud kuul, sõnas BTV-le, et tal on kahju, et ei saanud kohtuda meeleavaldajatega, kuid on valmis seda tegema reedel, kui saab eneseisolatsioonist välja.