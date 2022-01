Venemaa asevälisminister pärast kohtumist NATOga: Balti riike polnud vaja liikmeks võtta

Gruško jätkas: "Kes sellest võitis? Mitte keegi. Me oleme veendunud, et selline poliitika ei tee midagi head. Peame võtma tarvitusele kõik meetmed, et eskalatsiooni vältida." Ta kordas Venemaa viimastel nädalatel korrutatud nõudmist: Lääs peab naasma 1997. aasta eelsete jõujoonte juurde. Just sel aastal sõlmiti NATO-Venemaa suhete aluslepe, mis avas tee varem idablokki kuulunud riikide alliansi liikmeks võtmiseks.