VIDEO | Taavi Aas võimalikust koalitsiooni lagunemisest: pole midagi sellist kuulnud. Seeder: valitsus on täna otsustusvõimetu

Seeder ütles, et tema arusaama järgi ei saa kindlalt väita, et Keskerakond otsib praegusest koalitsioonist väljapääsu. "Kuigi ma näen, et valitsus on täna otsustusvõimetu – kokkuleppeid teha ei suudeta, ettepanekuid tehakse läbi meedia, – ei ole ma küll aru saanud, et neil on vähimatki tahet otsida mingit teistsugust lahendust või et ollakse valmis mingit muud koalitsiooni moodustama," ütles ta.