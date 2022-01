Eesti, Läti ja Leedu arutavad koos NATO liitlastega allianssi kohaloleku suurendamist

"See on olnud meie poliitika ju kogu aeg, et me soovime siin liitlaste kohalolekut kollektiivse kaitse tagamiseks. Praegune Ukraina kriis mõjutab olukorda selles mõttes, et teema on aktuaalsem, kui kunagi varem," ütles Kallas Delfile. Ta tõi välja, et Taani on oma kohalolekut juba suurendanud, saates siia 160 mereväelasega fregati ning neli F-16 hävitajat.