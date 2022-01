Prokuratuur vaidlustab Seppiku ja Raudsepa vahistamata jätmise

Eelmisel teisipäeval pidas keskkriminaalpolitsei kinni endise siseministri Ain Seppiku ning tema kaks poega Sulev ja Siim Seppiku kahtlustatavatena altkäemaksu andmises. Kinni peeti ka Indrek Raudsepp, keda kahtlustatakse altkäemaksu vahendamises.

Siim Seppiku ja Raudsepa puhul taotles prokuratuur ka vahistamist, ent kohus lükkas selle neljapäeval tagasi. Mis põhjustel vahistamist taotleti ja tagasi lükati, pole prokuratuur põhjalikult selgitanud. Öeldud on vaid, et prokuratuuri hinnangul võivad need isikud jätkata kuritegude toimepanemist.