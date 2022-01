"See on ainus viis uue teovõimelise valitsuse moodustamiseks" – Isamaa kutsus EKRE ja sotsid Kaja Kallase umbusaldamist arutama

Isamaa esimees leidis, et hinnašoki ja hüppelise inflatsiooni leevendamise asemel vaidlevad koalitsioonipartnerid üksnes meediavahendusel ning valitsus on otsustus- ja teovõimetu. "Peaminister Kaja Kallas on viimase kahe kuu jooksul vältinud korduvalt Riigikogu ette tulemist ning ka sel nädalal tehtud ettepanekule esineda Riigikogu ees poliitilise avaldusega on peaminister vastanud eitavalt," seisis kirjas.