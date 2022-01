„Venemaale teeb muret NATO igasugune laienemine. NATO ei ole arenguinstitutsioon. NATO on vastasseisuinstrument. Allianss on nii välja mõeldud, see on nii projekteeritud, eksisteerib nii. See on absoluutselt selge fakt. Laienemine kujutab endast meile ohtu,” ütles Peskov, vahendab Gazeta.ru.