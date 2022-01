Boris Johnson tunnistas koroonakarantiini ajal peol osalemist ja vabandas. Opositsioon: pidu on läbi, astu tagasi

Johnson ütles, et teab, et miljonid inimesed on pandeemia ajal kannatanud, ja teab ka seda viha tema ja valitsuse vastu, mida ta juhib, kui nad tunnevad, et reegleid tegevad inimesed ei ole ise reegleid korralikult järginud, vahendab BBC News.

Johnson ütles, et ta teab, et on asju, „mide me lihtsalt ei teinud õigesti ja ma pean võtma vastutuse”.

Johnson tunnistas, et läks 2020. aasta 20. mail Downing Street 10 aeda, et tänada personali, ja läks 25 minutit hiljem tagasi sisse oma kontorisse.

Tagantjärele vaadates oleks ta pidanud kõik sisse saatma ja leidma muu viisi personali tänamiseks, teatas Johnson.

Johnson teatas, et kui ta läks Downing Streeti aeda „uskus ta, et see oli tööüritus”.

Johnson tunnistas, et oleks pidanud teadvustama, et isegi kui seda sai pidada tehniliselt juhistele vastavaks, pidi olema miljoneid, kes nii ei arva.

Peaminister lõpetas oma avalduse „südamest tulnud vabandustega” parlamendi ja nende ees, kes tollal oma lähedasi ei näinud.

Opositsiooniliste leiboristide juht Keir Starmer süüdistas Johnsonit kuudepikkuses petmises ja valetamises.

„See on teelt välja sõitnud mehe haletsusväärne etendus,” ütles Starmer ning kutsus peaministrit käituma sündsalt ja tagasi astuma.

Johnson kordas seepeale, et arvas, et käis tööüritusel ja ta kahetseb seda.

Starmer teatas, et Johnsoni vabandus pole midagi väärt.

Starmeri sõnul on Johnson käinud Downing Streeti pidudel ja esinenud rea „naeruväärsete eitustega, mille kohta ta teab, et need ei vasta tõele”.

„Pidu on läbi,” ütles Starmer. „Kas ta teeb õiget asja ja astub tagasi?”

Starmer nimetas Johnsonit „häbituks meheks”.