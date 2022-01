VIDEO | Hanna Sepp: peagi on iga päev oodata 2000–3000 uut koroonanakatunut. Peame olema valvsad

Omikron on Eestis deltatüve alistanud – näiteks eilse õhtu seisuga oli 82 protsenti värsketest koroonajuhtumitest just säärased.

Prognooside kohaselt on järgmisel nädalal oodata kokku umbes 17 000 uut nakatunut. Sepp sõnab, et hakkamegi nägema, et päevas lisandub 2000–3000 uut juhtumit.