Kreml: õppused Venemaa lääne sõjaväeringkonnas ei ole seotud läbirääkimistega Genfis ja Brüsselis

„Me räägime meie üksustest meie sõjaväeringkondades meie riigi territooriumil. Sõjaline ülesehitustöö ja sõjalised õppused, manöövrid on toimunud ja toimuvad ka edaspidi. See on kõigi relvajõudude tavaline praktika,” ütles Peskov, vahendab Interfax.