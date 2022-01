VIDEO | Henn Põlluaas: Eesti rahval ei ole leevendust loota enne, kui Kaja Kallase valitsus kukub

Tema sõnul Keskerakonna eile välja pakutud meetmed küll mingil määral parandaksid olukorda, aga ei tegele põhiprobleemiga - kõrgete energia hindade ja nende alla viimisega.

Põlluaas leidis, et lahendus on üksnes börsilt lahkumine ja riiklik hinna reguleerimine. "Hind tuleb panna kontrolli alla. /.../ Aga Eesti valitsusel puudub igasugune soov põhjusega tegeleda," märkis ta.

"On täiesti selge, et kui Keskerakonnal on natukenegi soov olukorda paranda, siis valitsuse juhtivparteil Reformierakonnal puudub selleks igasugune soov ja tahe ning nii kaua, kuni Kaja Kallase valitsus püsib, ei ole Eesti rahval mingisugust lootust, et olukord paraneks," arvas Põlluaas.

Küsimusele, kas oodata on valitsuse lagunemist, vastas ta: "Ükski erakond ei soovi olla ju seesuguses koalitsioonis, kus sinusse suhtutakse nagu väikesesse puudlisse, vaadatakse üleolevalt ülevalt alla ja Reformierakond teeb, mida ise tahab. Loomulikult need vastuolud kogu aeg kuhjuvad ja frustratsioon kasvab. Eks me varsti näe, kas see viib valitsuse lagunemiseni lähiajal või võtab see mõnevõrra rohkem aega."

EKRE fraktsiooni juhi sõnul on nende meeleavaldust vaja, sest on mõeldamatu, et Eesti rahvast tehakse almuse palujad, kesklassist tehakse vaesed ja vaestest kerjused. "Tagajärjed sellele on katastroofilised," leidis Põlluaas.