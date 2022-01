VIDEO ja BLOGI | Terviseamet ei soovita negatiivse testi tagasitoomist koroonatõendina

"Peame olema valmis selleks, et paari nädala pärast näeme haiglaravi vajaduse kasvu ka Eestis," ütles Sepp. Ta lisas, et nakatumise kasvuga muutub piiratumaks terviseameti ressurss lähikontaktsete teavitamisel. Osa inimestest võib saada teavituse vaid tekstisõnumina.

TÜ matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles, et eriti suure nakatumisega on vanusegrupp 15-24. "See võib olla ka seletus sellele, miks me praegu veel väga kõrgeid haiglanumbreid ei näe," ütles teadlane.