Rahvasaadik Repinski kutsus üles Tallinna lennujaama tüssama: parkimistasu on Bolti juhtidele probleem

Juhtide foorumis tekkis mõne päeva eest nimelt arutelu lennujaama Kiss&Fly parkla osas, mis on mõeldud lennureisijate kiireks pealevõtuks ja mahapanekuks. Osadele juhtidele teeb tuska, et lennujaam lubab neil seal tasuta parkida üksnes 10 minutit ühe tunni jooksul.

Tsentristist rahvasaadikul oli nõu varnast võtta: „Kui esinumber on mitteloetav, saab ka rohkem kui ühe korra tasuta.” Teise juhi torkele, et Riigikogu liige õpetab Tallinna lennujaama kui riigiettevõtet petma, vastas Repinski: „Kui riigiettevõte saab rumalusega hakkama, siis on patt neid mitte neutraliseerida.”

Uurisime täna Repinskilt, mis kana tal Tallinna lennujaamaga kitkuda on.

„Ma olen lihtsalt niimoodi sõitnud, et oli hästi lumine ja ma puhastasin numbrimärke, aga kohe kümne minuti pärast läksid need uuesti mustaks. Ja siis ma mõtlesingi, et kui need on niimoodi mustad, siis ei saa ju numbrit lugeda ja teoreetiliselt peaks saama ka mitu korda tasuta sõita,” ütles endine minister.

Hilisemad katsetused puhta numbrimärgiga näitasid Repinskile, et raha siiski ei küsita. „Tegelikult ma sõitsin pärast ka puhta numbrimärgiga kolm-neli korda sinna ja ei olnud probleemi,” märkis ta.

Kuidas Repinskil õnnestus tasu vältida, jääb samas selgusetuks, sest tegelikult seda siiski pärast 10 minutit küsitakse. On võimalik, et ta ei viibinud oma autoga parklas üle ette nähtud tasuta aja.

Mehe sõnul ei teinud ta nalja, vaid raha kasseerimine lennujaama poolt on taksojuhtide jaoks probleem. „Mõni kord ongi nii, et viid tunni jooksul mitu klienti sinna parklasse, aga noh, need sõidutasud ei ole ju väga kõrged,” kurtis rahvasaadik „Juhil tuleb selle eest maksta, et ta sinna parklasse jõuab – klient, Bolt või keegi kolmas seda ju kinni ei maksa.”

Teisalt on Repinski ajakirjanduses rääkinud, kuidas ta teenib juhina 6000 eurot kuus. Küsimusele, kas sellise teenistuse puhul ei ole patt parkimistasu üle kurta, ei soovinud Repiniski vastata, leides, et see on rumal küsimus. Ta tunnistas siiski, et teenistus on tõepoolest hea.