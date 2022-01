Leedus tuvastati ööpäevaga 4635 uut koroonaviirusega nakatumist

„Andmed näitavad, et uute juhtumite arv, mida me oleme harjunud näitajana jälgima, on väga suur. Kui vaadata selliseid riike nagu Itaalia, Holland, Portugal või Kreeka, siis on need numbrid Leedu mastaapidesse ülekantuna 5000-9000. Pidage silmas, et laine ei ole veel maksimumi saavutanud ja ka nendes riikides võivad need arvud kasvada,” ütles Augutis.