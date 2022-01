Põhja-Korea viimati välja lastud rakett saavutas 10-kordse helikiiruse

Põhja-Korea riiklik meedia teatas täna, et katsetati edukalt hüperhelikiirusega raketti. Tegemist on väidetavalt kolmanda sellise relva katsetusega Kim Jong-uni režiimi poolt. Riigimeedia teatel oli Kim katsetuse juures kohal.

Lõuna-Korea ja USA luureteenistused alles hindavad seda katsetust, aga esialgne analüüs on näidanud, et kiiruse 10 Machi saavutanud lendkeha on edasijõudnum relv kui eelmisel neljapäeval välja lastu, teatas Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee.

„Põhja-Korea niinimetatud hüperhelikiirusega relv ei ole tehniliselt valmis relvastusse võtmiseks,” ütles Souli Ewha Naisülikooli rahvusvaheliste uuringute kaasprofessor Leif-Eric Easley. „Aga riigimeedia upitas viimast katsetust, mida jälgis isiklikult Kim Jong-un, kui „lõplikku kinnitust” uue sõjalise võimekuse kohta. See näib tavalise Põhja-Korea takkakiitmisena, kui väidetakse, et on saavutatud edu Kimi varasema kõne mõnes punktis, et suurendada poliitilist legitiimsust ja diplomaatilist survet.”