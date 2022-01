Ei tee sutsu, köhi nutsu: Kanadas kehtestatakse vaktsineerimata inimestele tervisemaks

Québeci peaminister François Legault tegi vaktsineerimata inimestelt nõutava uue „panuse” teatavaks eile, kui provintsis raporteeriti 62 uuest surmajuhtumist. Kokku on Québecis koroonaviiruse tõttu surnud 12 028 inimest, mis on suurim arv Kanadas, vahendab Guardian.

„Tervisealane panus nõutakse sisse kõigilt täiskaskasvanutelt, kes ei taha end vaktsineerida lasta. Nüüd oleme me selleni jõudnud,” ütles Legault. „Need, kes keelduvad end süstida laskmast, panevad haiglate personalile ja québeclastele peale finantskoorma. 10% ei saa koormata 90%.”

Legault lisas, et nõutav summa ei saa olema väiksem kui 100 Kanada dollarit ehk umbes 70 eurot. Ettepaneku üksikasjad on veel kokkuleppimisel.

"No vax, pay tax!"

Québec ei ole ainus piirkond maailmas, mis järgib nö "no vax, pay tax" põhimõtet: üle 60-aastased kreeklased peavad alates veebruarist maksma 100 eurot trahvi iga kuu eest, mil nad jäävad vaktsineerimata; Singapur teatas juba novembris, et nõuab vaktsiinivastastelt oma raviarvete katmist.

Québec sattus eelmisel nädalal tähelepanu alla sellega, kui teatas, et kanepi- ja alkoholipoodide kliendid vajavad vaktsineerimistõendit, mis pani inimesi end vaktsineerimisele registreerima.

Aga kui Kanada teised provintsid on tõhustusdooside süstimist kiirendanud, siis Québec on alles hiljuti avanud tõhustusdooside saamise üle 40-aastastele. Näiteks Ontarios on tõhustusdoosid üle 18-aastastele olnud kättesaadavad juba detsembri keskpaigast.