Venemaa suursaadik USA-s: meil ei ole kuhugi taganeda, NATO on pugenud meie külje alla

„Meile on vaja Ameerika poole konkreetseid tegusid, mitte desinformatsiooni ja süüdistusi kõigis pattudes. On aeg peatada Kiievis marssivate fašistlike löömameeste ergutamise poliitika. Ajalugu vigu ei andesta. Me oleme nimetanud täpselt ja selgelt oma prioriteedid. Me ei oota mitte demagoogilisi avaldusi, vaid kirjalikke vastuseid Venemaa konkreetsetele ettepanekutele. Me oleme pingete leevendamise poolt. Normaalse õhkkonna loomise poolt vastastikku kasulikuks koostööks. Meil ei ole kuhugi taganeda. NATO on pugenud Venemaa piiride külje alla. Püüab domineerida mitte ainult kuival maal, vaid ka merel ja õhus. Me ei luba sündmuste arengut, mis õõnestaksid Vene Föderatsiooni sõltumatust ja suveräänsust. Tõrjume kategooriliselt Ameerika kõrgetasemeliste ametnike provokatsioonilised avaldused, mis on suunatud Washingtoni ja Moskva vahelise läbirääkimisprotsessi torpedeerimisele,” teatas Antonov.