Päev liikluses: kaks roolijoodikut ja üks vigastatu

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked. Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma ja on jäiteoht. Rannikualadel on ilm tuuline ja kohati tuiskab. Õhutemperatuur tõuseb järk-järgult alates lääne poolt, kuid ida pool püsib õhtuni miinuspoolel. Teetemperatuur jääb kõikjal miinusesse ja teedel on libeduseoht.