FOTOD ja VIDEOD | Viljandimaal hukkus põlengus naisterahvas

Kell 14.43 teatati, et Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Ülde külas tuleb ridamaja ühe boksi teise korruse aknast suitsu. Edasi anti ka info, et seal elab vanem naine. Tulekahju avastaja püüdis ruumidesse siseneda, kuid paksu suitsu tõttu oli see võimatu.