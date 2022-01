Koduselt luksuslikud korterid ihaldusväärses asukohas

Lisaks asukohale ei ole loomulikult kompromisse tehtud ka Kalevi Panorama 14-korruseliste kortermajade ehitusliku poole pealt, mis vastab kaasaegse arhitektuuri rangetele nõudmistele. Hoone konstruktsioon koosneb monoliitsest raudbetoonist ja korteritevahelised seinad on kombineeritud mitmekihilistest kergplokkidest, olles seetõttu ka äärmiselt helipidavad. Hoone aknad on ehitatud alumiiniumprofiilidest kolmekordse päikesekaitse ja energiasäästlike klaaspakettidega. Staadioni lähedust silmas pidades kujundati aknad parema helineelduvusega.

Head ja paremat võib iseenesest ju igale poole ehitada, kuid ihaldusväärsed asukohad pole lõpmatud. Millest saab osa Kalevi Panoramas elav inimene? Kahe- ja kolmetoalised ning uhked penthouse-tüüpi katusekorterid on suuruses 40–150 ruutmeetrit ning kümne erineva planeeringuga. Asukoht on uusarenduse üheks suurimaks trumbiks ja Kalevi Panorama puhul võiks selle plussidest rääkima jäädagi. Võistluse 6 on vaikne tänav Tallinna kesklinnas, mis ei koorma elanikku müra ja käraga, kuid millest on aktiivsem elu ja melu siiski õnneks vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel. Niisiis ei pea kooli, spordisaali, lasteaeda, teatrisse, kohvikusse või mis tahes muud vaba aja tegevust nautima minemiseks eriliselt plaane seadma ega vaeva nägema. Kalevi staadionid ning spordi- ja kergejõustikuhall asuvad kohe Kalevi Panorama kõrval ning sportimisvõimalusi leidub eri maitsetele. Kõik on mugavalt lähedal, ometi tekitab kodu mõnusalt privaatse tunde. Tallinn on linnana õnneks üsna mitmekülgne ning pole sugugi üllatav, et arendajad eelistavad just vaikseid ja rohelusega õnnistatud kohti.

Kalevi Panorama kolm uhket uusarendust on planeeritud ja ehitatud, lähtudes lihtsast tõdemusest, et kodus peab olema hea. Igas mõttes. See hõlmab nii siseviimistlust, mugavusi alates maa-alusest parklast kuni nutikodu süsteemini välja ja loomulikult asukohta – mitte üksnes kodu sisemus ei pea olema kutsuv, vaid ka kogu ümbruskond, mis hommikul igapäevastele tegemistele suundudes ajutiselt seljataha jäetakse ning kuhu hiljem heldinult tagasi tullakse. Kodu peaks olema kindlus nii füüsilises kui ka vaimses ja esteetilises mõttes. Seetõttu konkureerivadki viimastel aastatel Tallinna ja selle lähiümbrusse kerkinud elumajad üha tihedamalt nii oma ehituskvaliteedi, disaini kui ka asukoha osas.

Maja välisusteks on alumiiniumprofiilis energiatõhusad klaaspakettuksed ja korteri turvavälisuksed on helipidavad, üks külg on Ameerika pähkli spoon, teine külg toonitud tamm. Korteri siseuksed on värvitud, peidetud hingedega ja magnetlukkudega.

Stuudio D_sign arhitektid on just Kalevi Panorama jaoks loonud stiilsed köögid ja garderoobid, mida on täiendavalt võimalik juurde tellida. Kaasaegne ja funktsionaalne mööbel paigaldatakse korteritesse enne võtmete üleandmist. Sisedisainis kasutatud materjalid on ühelt poolt inimsõbralikud, teisalt luksuslikud.

Nutikodu, turvasüsteemid ja lift

Kalevi Panorama majad on varustatud kaasaegsetest fono-, video- ja lukustussüsteemidest kontrollitava läbipääsusüsteemiga. Lisaks on hoone ja korterid varustatud „targa maja” lahendusega, mille abil saab juhtida vesipõranda kütet, soojustagastusega sundventilatsiooni, konditsioneeri, kutsuda lifti ja veel palju muudki, hoides seeläbi oma kulusid kokku.

Kalevi Panorama on teadaolevalt üldse esimene arendus Eestis, kus on võetud kasutusele nutilahenduste täispakett. Targad lahendused on ahvatlevad nii oma kodu soetajatele kui ka üüriinvestoritele. Nii tehnosüsteemid, küte, ventilatsioon kui ka jahutus on mugavalt juhitavad. Kogu korterit on võimalik juhtida ühe tahvelarvuti abil ja kogu süsteemi haldamine on kergelt omandatav. Lisaks on kõike võimalik ka mobiiltelefoni kaudu juhtida.

Kalevi Panoramas on avarad panoraamvaatega kiired liftid, mida on võimalik hoonesse sisenemisel ja korterist väljumisel ette tellida. Maja kütte-, elektri-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kulusid saab reaalajas jälgida ja juhtida. Elutoas või magamistoas on ventilatsioonisüsteemi reguleerimiseks CO2- ja niiskusandur. Kardinate juhtimise valmisolek on kõikidel lõunapoolsetel akendel ja suurtes korterites kõikidel akendel. Elurajooni territoorium on täielikult haljastatud, välja on ehitatud kõnniteed, paigaldatud valgustus ja loomulikult on lastele olemas ka mänguväljakud.

Mõeldud kõikidele elu aspektidele

Kalevi Panorama valmis soovist ehitada põhjalikult läbimõeldud tervikut, mitte pelgalt ühte järjekordset korterelamut. Kalevi staadioni lähiümbrus on arusaadavalt paljudele südamelähedane ja samas piirkonnas teisi uusarendusi ei ole. Maja vahetus läheduses asub kõik eluks vajalik alates kauplustest ja turuplatsist kuni spordivõimalusteni välja, mis annab tervele perele eelise ja võimaluse oma elu regulaarsed tegemised ilma häiriva ajakulu, ummikute ja kaasneva mürata ära korraldada. Kalevi Panoramas elades saab osaks loodusest keset linna, sest tegu on kesklinna kõige rohelisema alaga. Kuna Kalevi Panoramal on nii lennu- kui ka bussijaamaga väga mugav ühendus, võib ka öelda, et seal elades asuks kogu maailm justkui peopesal.

Kuni 31. jaanuarini 2022 on korteri hinna sees ka panipaik!