President Karis pärast vestlusi koalitsioonierakondade juhtidega: loodan, et valitsus leiab elektrihinna kriisis kiired ja õiglased lahendused

„On hea meel, et ka valitsusjuhi arvates ei peaks riigile kuuluv Eesti Energia küsima elektriarvete maksmise ajatamise eest praegusel paljudele tarbijatele keerulisel ajal viivist,“ lausus riigipea. „See on näide küsimusest, mille lahendamine on lihtne,“ lisas president Karis.

„Peaministri sõnul tegeleb Haigekassa praegu eraldi toetusmeetme koostamisega terviseasutustele, mis on õige ja vajalik, kuid tuge vajavad paljud ettevõtjad,“ meenutas president Karis. „Ei saa ka unustada, et endiselt oleme silmitsi koroonakriisiga, mis niigi muserdab ettevõtjad ja paljusid meie kaaskodanikke,“ ütles president Karis.

Riigipea loodab, et valitsus vaatab veelkord üle, kuidas kompenseerida e-riigile kohaselt – kiirelt ja võimalikult vähese bürokraatiaga – suurenenud energiaarved neile, kes riigi abi vajavad. „Kui hetkel on takistusi, siis tuleb töötada selle kallal, et need ületada,“ lisas ta.