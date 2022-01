Riigikogu ei toetanud kiirtestide tagasitoomist nakkusohutuse kontrollimiseks

„See on kaalumise koht“, vastas Kiik küsimusele, kas Karilaiu arvamus peegeldab ka Keskerakonna kui valitsuspartei seisukohta. „Terviseteadlik valik on jätkuvalt vaktsineerimine, aga kui omikrontüve laine ei too kaasa hospitaliseerimise tõusu, siis on valitsusel võimalik edaspidi kehtivad reeglid üle vaadata.“