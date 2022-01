WHO: omikrontüvega võib nädalate jooksul nakatuda üle poole eurooplastest

Omikrotüvi kujutab endast „läänest itta tõusulainet, mis pühib üle regiooni”, teatas Kluge. Ta viitas Tervishoiumõõdikute ja Hindamise Instituudi ennustustele, et enamik eurooplastest võib saada viiruse järgmise 6-8 nädala jooksul, vahendab Bloomberg.

Praegune koroonalaine on kaasa toonud vähem sümptomaatilisi juhtumeid ja madalama suremuse kui varasemad lained, mis on tekitanud optimismi, et pandeemia võib järele anda. WHO on aga korduvalt hoiatanud omikrontüve leebena alahindamise eest. Kluge ütles, et hospitaliseerimiste arv Euroopas kasvab, mis paneb tervishoiusüsteemid surve alla.

Teine WHO ametnik Catherine Smallwood ütles, et on liiga vara arvata, et Covid-19 on siirdumas endeemilisse faasi. Selle arutluse alla võtmist on pakkunud Hispaania valitsus.

Endeemiline faas tähendaks „viiruse stabiilset ringlemist ennustataval tasemel, aga see, mida me praegu 2022. aastal tulemas näeme ei ole selle lähedalgi”, teatas Smallwood.

„Meil on endiselt tohutult palju ebakindlust, meil on endiselt viirus, mis areneb üsna kiiresti ja esitab uusi väljakutseid,” ütles Smallwood. „Me ei ole kindlasti jõudnud selleni, et saaksime seda endeemiliseks nimetada.”