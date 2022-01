Briti peaministri aeda kutsuti esimese koroonakarantiini ajal „oma jookidega” peole sada inimest

Suurbritannia tervishoiuminister Edward Argar ütles BBC hommikusaatele, et mõistab „viha, kurbust ja ärritust, mida paljud nende süüdistuste pärast tunnevad”.

Argari sõnul on aga tähtis lasta Downing Streetil toimunud kogunemisi enne uurida, kui tehakse mingeid järeldusi.

Šoti konservatiiv Ruth Davidson kirjutas aga Twitteris: „Kellelgi ei ole vaja, et mingi ametnik ütleks neile, kas nad olid kohal purjus prallel nende oma aias.” Davidsoni sõnul on avalikkus õiglaselt vihane nende ohverduste juures, mida on tehtud.