Lätis vahistati Venemaa heaks spioneerimises kahtlustatavatena kaks inimest

Kahtlustatavad vahistati 2021. aastal kahe kriminaalprotsessi raames, mis algatati eelmisel aastal spionaaži paragrahvi alusel. VDD saadud informatsioon annab tunnistust sellest, et isikud kohtusid Vene sõjaväeluure esindajatega Venemaa territooriumil. Isikutel on kahtlusaluse staatus ja nad on vahi all, vahendab Läti Delfi.