Moskva: Vene-NATO nõukogu homne istung tuleb mitteametlik, aga on siiski tõehetk

„Tal (Venemaa asevälisministril Sergei Rjabkovil – toim) on absoluutselt õigus. Asi on selles, et see tuleb mitteametlik istung Vene-NATO nõukogu formaadis,” ütles Gruško ajakirjanikele, kommenteerides Rjabkovi eilset avaldust selle kohta, et Venemaa sõidab läbirääkimistele NATO-ga ilma kooskõlastamata päevakorrata, vahendab Interfax.

Gruško märkis, et see on seotud sellega, et „Vene-NATO nõukogus ei ole NATO ebasõbraliku tegevuse tõttu praegu ühtki diplomaatilist esindajat”.

„Täpselt samuti ei ole mingeid struktuure, mis oleksid mõeldud selleks, et sedalaadi istungit ette valmistada, sealhulgas päevakorda välja töötada, nende töö on NATO poolt külmutatud,” ütles Gruško.

Gruško rõhutas, et Moskva lähtub sellest, et Vene delegatsiooni esinemistes on kesksel kohal Venemaa presidendi algatused julgeolekugarantiide kohta ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi on sellest teavitatud.

Gruško ütles, et Vene delegatsioon loodab konstruktiivsele dialoogile, vahendab RIA Novosti.

„Sõidame sinna absoluutselt realistlike ootuste ja lootusega ikkagi sellele, et see tuleb tõsine, sügav jutuajamine Euroopa julgeoleku võtmetähtsusega, fundamentaalsete probleemide üle,” ütles Gruško.

Gruško sõnul on NATO pikki aastaid raskusi maha vaikinud ja pidanud Moskva positsiooni ebaoluliseks, „nagu umbusalduse väljendamiseks Venemaa poolt NATO „rahuarmastava” iseloomu suhtes”.

„Kõigel on oma aeg ja ilma liialdamata võib öelda, et meie suhetes alliansiga saabub tõehetk,” lisas Gruško.

Gruško sõnul püüab Venemaa saada NATO-lt konkreetset reaktsiooni oma julgeolekugarantiide kokkuleppe projektile.