Terviserikkega mehel sulasid riided selga

Kaks õnnetust toimus Põlvamaal. Pärast suitsu- ja vingugaasianduri edastatud häiret, üritas G4S omanikuga ühendust saada, kuid ebaõnnestunult. Info edastati kontaktisiku naabrile, kes kohapeal nägi, et maja on suitsu täis ja peremees on põletusjälgedega riietega maja sees.

Teise Põlvamaal toimunud juhtumi puhul päästis inimese hullemast naabri suitsu- ja vingugaasiandur Nublu, mis registreeris häire. Häirele reageerinud patrullekipaaž nägi kohale jõudes, et majas on tulekahju. Maja esimesel korrusel ühes korteris jäi joobes isik magama ja tal läks midagi põlema. Suits läks ülesse anduriga kliendi korterisse. Päästeamet tegeles tulekahju kustutamise ja kiirabi inimeste abistamisega. Anduriga korteris oli kõik korras.

“Sarnane juhtum oli möödunud nädalal ka Tallinnas. Esimese korruse korteris kärssama läinud toidu tõttu levis suits ülemisse korterisse ja sealt tuli häire. Need juhtumid näitavad selgelt, miks suitsu- ja vingugaasiandurid on olulised. Kui suits jõuab naabrini on teie korteris kahjud juba suured või on tulekahju saanud kellegi jaoks fataalseks,” selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul