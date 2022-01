Vene kirjanik Šenderovitš põgenes „Putini koka” algatatud kohtuasja eest välismaale

Konkord teatas, et läbivaatamisel on kaheksa hagiavaldust ja ettevalmistamisel veel umbes seitse.

Šenderovitši puhul on asi seotud tema avaldustega raadiojaamas Ehho Moskvõ, mis Peterburi kohus tunnistas tõele mittevastavaiks.

Prigožini avaldusest selgub, et ta vaidlustas Šenderovitši väited, et on erasõjafirma Wagner sponsor ja mõrvar.