Ajalehtede juhtkirjad on energiašoki teemal valitsuse suunal ühtviisi kriitilised

Õhtuleht kirjutab juhtkirjas, et "vähe sellest, et võimuliit peaministripartei eestvedamisel sunnib poole Eesti rahvast kerjusteks, kes peavad hakkama omavalitsustest energiahinna toetust santima, on riik leidnud moodused, kuidas hädalisi aitamise asemel hoopis täiendavalt koorida".

Ajalehe hinnangul oli konksuga peaminister Kaja Kallase tehtud lahke ettepanek tasuda talviseid kõrgeid elektriarveid hoopis suvel, sest "Eesti Energia arvete ajatamine ei toimu sugugi lihtsalt niisama, vaid sellel on kiirlaenukontorlikult soolane hind – 24 protsenti intresse aastas".

"Tuleb välja, et riik küll ühe käega lubab energiahinna tõusu kompenseerida, kuid teise käega korjab abiraha käibemaksu ja intresside näol rahva käest kohe tagasi," märgib Õhtuleht. "Praegu sarnaneb Kaja Kallase öeldu Prantsuse kuninganna Marie Antoinette`i soovitusega leiva nappuse üle kurtvatele talupoegadele – las söövad siis kooki!"

Eesti Päevaleht leiab oma juhtkirjas, et valitsusel oleks tark algne abipakett täiesti ümber teha, et see oleks inimestele mugavam ja riigile ökonoomsem. "Ärge unustage, poliitikud, et kohe hakkavad laekuma ka keskküttearveid, millest sünnib samuti suur sotsiaalne karje. Ühtlasi on jäänud elektrihädade kõrval ebaõiglaselt varju gaasikütet kasutavad inimesed," märgib ajaleht.

"Mis pikas perspektiivis kõige olulisem – valitsus ei tohi jääda tõdema, et volatiilsed energia hinnad ongi nüüd meie reaalsus ja tulevik. Ei, tuleb tegutseda selle nimel, et need hinnad muutuksid stabiilsemaks," kirjutab Eesti Päevaleht.

Postimees hoiatab oma juhtkirjas, et elektri hinna pöörane tõus võib tekitada lumepalliefekti, mille eiramisel oleks valitsus silmitsi nii sotsiaalse, poliitilise kui ka julgeolekukriisiga, sh rahutustega.

Ajaleht leiab, et arvetega hädas "inimestest möödavaatamine pole ei humaanne ega ka poliitiliselt loogiline", ja hoiatab, et "probleem tekib siis, kui vaesub keskklass, kes on seni nautinud kindlat elustandardit".