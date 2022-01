"Hoiatusi ei tehta!" Maskita inimesed tõsteti Tallinna linnaliinibussidest maha

Tema sõnul on kõige levinum põhjendus, miks kantakse maski ebakorrektselt, näiteks nina välja jättes, see, et maskiga on raske hingata. "Mitmed maskita inimesed ütlevad ka, et nad unustasid maski ette panna. Paljudel maskita inimestel ongi mask tegelikult ka kaasas," märkis Kirss.