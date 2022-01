Politoloog: Kasahstani õõnestamises on mugav süüdistada venelasi, läänt või lausa islamiste, aga ükski neist variantidest ei päde

"See, et praegused rahutused said alguse just Žanaozenist ja kulmineerusid Almatõs, ei ole juhuslik," ütles Morozov.

FOTO: Vasakul Vjatšeslav Morozov. Pildi autor: Martin Dremljuga. Paremal pildikatked Kasahstani mässulainest. Pildid pärinevad TASS-ist.