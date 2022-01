Rootsi kaitseminister: Venemaa ohustab kogu julgeolekukorraldust Euroopas

„Venemaa kui ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige peaks tundma erilist vastutust ÜRO põhimõtetest kinnipidamise eest. See on väga tähtis,” ütles Hultqvist.

„Meie strateegia on ehitada julgeolekut koos teistega. Me oleme täna lugupeetud partner, kes aitab julgeolekut tekitada. See, mida me teeme, on meie oma valik ja põhineb otsustel Rootsi Riksdagis. Nii peab see jääma. Selles punktis ei ole mingit ruumi kompromissile,” ütles Hultqvist.