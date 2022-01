Putin: ohtu Kasahstani riiklusele ei tekitanud gaasi hind

„Me mõistame, et tekkinud ohtu Kasahstani riiklusele ei kutsunud sugugi esile stiihilised protestiaktsioonid kütusehindade pärast, vaid see, et olukorra kasutasid ära destruktiivsed sise- ja välisjõud. Need inimesed, kes astusid välja olukorra tõttu gaasiturul, on ühed inimesed, neil on ühed eesmärgid, ja need, kes võtsid kätte relvad, ründasid riiki, on täiesti teised inimesed, neil on teised eesmärgid,” ütles Putin, vahendab Interfax.