Kasahstani president: rahutustest võimuhaaramise eesmärgil võtsid osa rahvusvahelised terroristid

„See on tuntud päritolu rahvusvaheliste terroristide praktika. Just nii kaotavad nad oma jälgi. Selge on eesmärk tekitada meie territooriumil kaosetsoon sellele järgneva võimuhaaramisega,” ütles Tokajev.

„Omades täielikku pilti sündmustest, võin teatada, et kõik sündmused alates käesoleva aasta algusest moodustavad ühe keti lülid. Need on allutatud ühele purustavale eesmärgile, mille ettevalmistamine kestis pikka aega. Kui kaua see ettevalmistus käis, aasta, kaks, kolm, näitab juurdlus,” ütles Tokajev.