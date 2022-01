Stoltenberg: NATO on valmis konfliktiks Euroopas

Stoltenbergi sõnul on NATO valmis „uueks relvastatud konfliktiks Euroopas”, kui läbirääkimised peaksid nurjuma.

„Ma olen Venemaa ajaloost teadlik. Sajandeid on nad kogenud konflikte naabritega,” ütles Stoltenberg. „Venemaal on alternatiiv: teha koostööd, töötada koos NATO-ga.”

„On võimalik leida koos tee, poliitiline tee edasi ja ka tegelda Venemaa muredega... Aga jätkuvalt on olemas konflikti risk,” ütles Stoltenberg. „NATO heidutus on usutav ja tugev... Me peame lootma ja tegema kõvasti tööd parima nimel, aga olema valmis halvimaks.”

Täna toimuvad Šveitsis Genfis ametlikud läbirääkimised Vene ja USA ametnike vahel, millele järgneb homme NATO ja Venemaa kohtumine. Neljapäeval on kavas Venemaa kohtumine Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE).

Eile õhtul kohtus Venemaa pealäbirääkija, asevälisminister Sergei Rjabkov USA asevälisministri Wendy Shermaniga. Rjabkovi sõnul oli vestlus keeruline, aga asjalik.

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price ütles, et Sherman rõhutas, et USA jääb kindlaks suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsete riikide ise alliansside valimise õiguse rahvusvahelistele põhimõtetele, ning kinnitas, et USA tervitaks tõelist edasiminekut diplomaatia kaudu.

Price lisas, et Sherman rõhutas, et teatud küsimuste arutamine, mis on seotud Euroopa julgeolekuga, reserveeritakse mitmepoolsetele läbirääkimistele NATO-ga.

Venemaa nõudmised sisaldavad Ukraina ja teiste riikide NATO-ga ühinemise välistamist ja Kremli vetot NATO tegevusele riikides, mis ühinesid alliansiga pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Stoltenberg ütles, et mõlemad tingimused on vastuvõetamatud, sest rikuvad NATO tuumikpõhimõtteid, mille järgi pakutakse liikmelisust kõigile ja kõiki liitlasi kaitstakse võrdselt.

USA ja NATO on Stoltenbergi sõnul valmis rääkima Venemaaga võimalikest riskide vähendamise meetmetest, nagu relvastuskontroll, sõjalise tegevuse suurem läbipaistvus, ning õppustest ja kommunikatsiooniliinidest.