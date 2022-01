Riigikogu arutab kliimapaketi mõju eelarvele ja majandusele

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kliimapakett väga mahukas ja keerukas ning puudutab erinevaid valdkondi alates energeetikast ja transpordist kuni põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuseni välja.

"Kavas on väga olulised muutused, mis mõjutavad otseselt Eesti majandust, tarbijate toimetulekut ja energiajulgeolekut ning suures ulatuses riigieelarve tulusid ja kulusid, mistõttu soovimegi komisjonis saada ministritelt täpsemat ülevaadet, millised on need mõjud," rääkis ta.