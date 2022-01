VIDEO | New Yorgis hukkus kortermaja põlengus 19 inimest, neist üheksa olid lapsed

Reuters kajastab, et tegu on 19-korruselise hoonega ja teate tulekahjust said päästjad kella 11 paiku.

Linnapea Eric Adams kinnitas, et hukkus 19 inimest, neist üheksa olid lapsed. Ta lisas, et mitmed vigastatud on üliraskes seisundis. Varasemalt olid ametivõimud kinnitanud, et kokku sai viga umbes 60 inimest.