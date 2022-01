Suunamuutus: uue teadusnõukoja soovitustest saab esmalt teada valitsus, siis avalikkus

Nõukoja liikme, Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professori Triin Vihalemma sõnul kuuleb edaspidi nende soovitustest kõigepealt valitsus ja alles siis avalikkus, vahendab ERR.

Vihalemm tõdeb, et praegu on tema roll olnud rohkem selles, kuidas hakkavad teadusnõukoja liikmed avalikkusega suhtlema. Just siin tuleb välja peamine erinevus Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professori Irja Lutsari juhitud nõukojast. Näiteks kui eelmises koosseisus olnud viroloog Andres Merits avaldas meedias ka isiklikku arvamust ning kritiseeris valitsuse otsuseid, siis uue nõukoja viroloogia esindaja Margus Varjak seda teha ei plaani.

"Otsuseid teeb ikkagi valitsus ja meie ülesanne on valitsusele nõu anda. Me eraldi ei plaani hakata kommenteerima, kes mida kus ütles, sest see tekikaks üleliigset müra ja tekitaks segadust ja infoväli on niikuinii paksuks läinud," selgitas Varjak.

Delfi on varasemalt kajastanud, et vahetult enne jõule teatas Kaja Kallas, et teadusnõukoja juhtimise võtab üle Toivo Maimets. "Algamas on kolmas koroona-aasta ja arusaadavalt on pidev pandeemia eesliinil olemine inimlikult väsitav. Seetõttu oleme otsustanud anda teadusnõukoja senistele liikmetele väljateenitud puhkuse ja võimaldada neil keskenduda oma põhitööle," põhjendas ta.

Toonane liige, Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer imestas, miks Kallas sellise otsuse tegi. Valitsusjuhi väitele, nagu oleksid teadusnõukoja liikmed väsinud ja vajavad seetõttu puhkust, Fischer alla ei kirjutanud. "Ma ei tea, kust ta seda võtab," tunnistas professor.