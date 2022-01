Küprose teadlaste "deltakron" oli lihtsalt üks õnnetu äpardus? Soome teadlane: laboris tehti ilmselt viga

Küprose ülikooli biotehnoloogia ja molekulaarviroloogia labori juht Leondios Kostrikis rääkis meediale, et uue tüve geneetiline järjestus on sarnane deltatüvega, samas kui hulk selle mutatsioone vastab omikrontüve omadele. "Me leidsime märkimisväärse hulga mutatsioone, mida varem tuvastati üksnes omikrontüvega nakatumise korral," ütles viroloog.

Helsingi Ülikooli viroloogiaprofessor Olli Vapalahti sõnas Ilta-Sanomatele, et teoorias on omkroni ja deltatüve teatud segunemine ehk rekombinatsioon võimalik, aga pigem on antud juhul ikkagi tegu sellega, et labor oli saastunud. See tähendab, et proovi sisse võisid sattuda osakesed, mis seal ei peaks olema. Ehk laboris tehti ilmselt lihtsalt viga, arvas ta.

Eesti teadusnõukoja liige ja Tartu ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ütles täna Delfile, et hetkel pole põhjust selle variandi pärast muretsemiseks. Tema oletas, et ehk oli üks inimene nakatunud kahe tüvega.

Küprosel aga hinnati avastust riiklikul tasandilgi. Küprose tervishoiuminister Michalis Hadjipandelas tänas labori töötajaid. Ta märkis siiski, et uue koroonaviiruse tüve tekkimine ei tohiks olla siiski väga murettekitav, kuna see on Küprosel juba esinevate mutatsioonide hübriidvariant.