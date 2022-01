Viroloog Margus Varjak: Küprosel avastatud hübriidtüve pärast muretsema ei pea

Teadusnõukoja liige ja Tartu ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ütles, et hetkel ei ole põhjust selle variandi pärast muretsemiseks. "Hetkel ei ole küll täiesti kindel, kust see algas, sest andmeid ei ole, aga tõenäoliselt oli üks inimene nakatunud kahe tüvega," ütles Varjak.

Küprose teadlased andsid hübriidtüvele nimeks "deltakron", ütles laupäeval labori juht Leondios Kostrikis, kes varem tüüris Küprose valitsusele pandeemia osas ekspertnõu andvat teadusnõukoda, vahendab TASS. Tema sõnul on uue tüve geneetiline järjestus sarnane deltatüvega, samas kui hulk selle mutatsioone vastab omikrontüve omadele.

Küprose Vabariigi tervishoiuminister Michalis Hadjipandelas tänas laupäeval Küprose ülikooli biotehnoloogia ja molekulaarviroloogia labori töötajaid tehtud avastuse eest. Kuid märkis, et võimaliku uue koroonaviiruse tüve tekkimine ei tohiks olla siiski väga murettekitav, kuna see on Küprosel juba esinevate mutatsioonide hübriidvariant.