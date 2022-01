Henn Põlluaas energiaarvete kompenseerimisest: presidendi kriitika oli õigustatud, süsteem on absurdne

Põllaas peab president Karise kriitikat valituse plaani osas täiesti õigustatuks. "Süsteem on absurdne, ääretult bürokraatlik ja kulukas," ütles Põlluaas.

President Karis tõi oma kohtumisel RIA juhtkonnaga välja veel selle, et riik jõudnud nii kaugele, et suudab põhjalike andmekogude põhjal paindlikult otsustada, millal pakkuda tuge seda vajavatele inimestele, ilma, et nad peaksid esitama avaldusi, mis tekitab tarbetu halduskoormuse.

Ka sellega on Põlluaas päri. "Oleme digiajastul, kus meil on andmebaasid, kust inimeste andmed saaks kätte," märkis Põlluaas ning lisas, et kohalike omavalitsuste kaudu osaline kompenseerimine on tühi tegevus ja tagajärgedega tegelemine. "Riik peaks andmebaasidest andmed kokku korjama. Kuidas siis tulumaksudeklaratsiooni saame minutitega tehtud aga neid andmeid praegu ei saa," küsis Põlluaas.

Põlluaas ütles, et ei näe valitsuse poolt soovi energiakriisist väljuda. "Elektrihinna peaks koheselt alla viima ja kuna inimesed on kannatanud tohutult arvete läbi, siis peaks seda kompenseerima, kuni hind on alla viidud," ütles Põlluaas.