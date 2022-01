Kasahstan lubab rahutuste järel kõik terroristid hävitada

"Terrorismivastane operatsioon Kasahstani territooriumil jätkub. See kestab kuni terroristide täieliku hävitamiseni ja põhiseadusliku korra taastamiseni Kasahstani Vabariigis," ütles aseminister ühisel briifingul Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) ühiste rahuvalvejõudude ülema kindralpolkovnik Andrei Serdjukoviga.

Gamaletdinov rõhutas, et olukord vabariigi territooriumil on stabiliseerumas ja võimude kontrolli all.