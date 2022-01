AP: USA võib panna Venemaa Põhja-Koreaga võrreldavate sanktsioonide alla

Ajaleht New York Times kirjutas, et kaalumisel on Venemaa suurimate finantsinstitutsioonide äralõikamine globaalsetest tehingutest, ent ei ole veel teada, kas selle all mõeldakse kogu Venemaa väljaheitmist SWIFT-süsteemist, mis teostab globaalseid finantstehinguid enam kui 1100 panga vahel 200 riigis.