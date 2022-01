Autole kukkunud jää- ja lumetükid on toonud ohtralt kulusid

Ainuüksi ERGO kindlustus on sel talvel selliseid kahjusid hüvitanud 50 000 euro ulatuses. Keskmine kahjus suurus on umbes 1500 eurot.

"Lumerohke talvega käib alati kaasas oht, et majade katustelt kukub tänavale lume- ja jäätükke. Kui esimene suurem lumi ja külmakraadid on ära olnud, tuleb varem või hiljem muutus ning ilm keerab sulale. Kui selleks ajaks pole katuseid puhtaks tehtud, muutub lumi raskeks, hakkab sulama ja kukub suurema tõenäosusega üle katuseräästa tänavale. Nii tekivadki kahjud," selgitas ERGO transpordikahjude juht Raido Orulaid.

Ehkki minevikust on teada juhtumeid, kus räästast alla kukkunud jäätükk on jalakäijatele kaasa toonud traagilisi tagajärgi, pole sel talvel õnneks suuremaid vigastusi olnud. Küll aga on kannatada saanud inimeste vara, eelkõige autod, kui lume- ja jäätükid muljuvad katust, klaase, esikapotte ja tagaluuke.